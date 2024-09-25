Китай запропонував три принципи для врегулювання війни

Міністр закордонних справ Китаю наполягає на мирному вирішенні війни в Україні.

Китай наполягає на негайному припиненні бойових дій у російсько-українській війні, закликаючи до переговорів і утримуючись від санкцій та економічного тиску на будь-яку зі сторін конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН.

"Усі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - сказав він.

Китай висловив три основні принципи для врегулювання війни в Україні, зазначив міністр закордонних справ Ван Ї. По-перше, він закликає до відмови від розширення бойових дій, по-друге, до початку діалогу, а по-третє, до стримування негативного впливу війни на світову економіку.

Ван Ї також підкреслив, що ядерні об'єкти, критична інфраструктура та цивільне населення не повинні стати цілями атак. За його словами, збільшення постачання зброї у зону конфлікту ускладнює досягнення миру. Він закликав усі країни відмовитися від старих підходів Холодної війни.

Крім того, дипломат зауважив, що все більше країн Глобального Півдня прагнуть об'єднатися для створення умов для мирного вирішення конфлікту. Ван Ї акцентував на необхідності уникати економічних криз, пов'язаних із війною, і закликав до більшої міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі та продовольчої безпеки.

Він також зазначив важливість поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, а також дотримання принципів Статуту ООН. Ван Ї підкреслив, що Китай не є стороною конфлікту, а виступає за мирні переговори та використовує "човникову дипломатію" для досягнення цього.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

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