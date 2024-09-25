Китай, Іран та КНДР допомагають Росії у війні проти України — Блінкен

Він закликав зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай, КНДР та Іран допомагають Росії вести війну проти України, тому потрібно це зупинити, щоб припинити російську агресію.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", — заявив Блінкен.

Держсекретар нагадав, що Іран постачає Росії безпілотники, а також збудував завод на території РФ для їх виробництва, а кілька тижнів тому передав балістичні ракети. Також він нагадав, що КНДР направляє до Росії потяги зі зброєю та боєприпасами, включаючи ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

"Ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала РФ та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання", — зауважив він.

В свою чергу Китай постачає Росії верстати та мікроелектроніку для підтримки військових дій, зазначив Блінкен. Таким чином він розкритикував Китай, який закликає до "припинення постачання зброї в зону конфлікту".

"Є глибока різниця: Росія — це агресор, Україна — жертва. Росія бореться, щоби завойовувати, Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування", — наголосив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що найшвидший шлях для просування миру є простим: "Зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна, й вимагати справедливого миру з дотриманням принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що РФ за допомогою Китаю знімала АЕС України для можливих атак по них.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини.

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