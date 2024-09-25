На Сумщині пролунав 191 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 90 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 191 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дронами (10 вибухів), з РСЗВ (20 вибухів), скинув снаряди типу ВОГ БпЛА (4 вибухи).

Сумська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).

Річківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи), мінометні обстріли (21 вибух), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), танкові обстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинув снаряд типу ВОГ з БпЛА (8 вибухів).

Путивльська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи), внаслідок чого загинула 1 цивільна особа.

Шалигинська громада: ворог завдав ударів пуск КАБ (5 вибухів), удару з мінометів (6 вибухів).

Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух), обстріл з використанням БпЛА типу «Герань» (1 вибух).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Дружбівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів).

Глухівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Миропільська громада: завдано атаку з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по підприємству у Харкові.

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