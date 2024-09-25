В Сумской области раздался 191 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 90 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 191 взрыв. Обстрелы подверглись Сумской, Николаевской, Хотинской, Миропольской, Белопольской, Речковской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Середино-Будской общин.

Великописаревское общество: враг бил из минометов (27 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (10 взрывов), с РСЗО (20 взрывов), сбросил снаряды типа ВОГ БпЛА (4 взрыва).

Сумская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Речковское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Эсманьская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошли обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва).

Белопольское общество: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва), минометные обстрелы (21 взрыв), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (11 взрывов).

Краснопольское общество: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), FPV дронами (9 взрывов), сбросил снаряд типа ВОГ из БпЛА (8 взрывов).

Путивльская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Новослободская община: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего погиб 1 гражданское лицо.

Шалыгинская община: враг нанес удары пуск КАБ (5 взрывов), удар из минометов (6 взрывов).

Хотинское общество: был пуск КАБ (1 взрыв), обстрел с использованием БпЛА типа «Герань» (1 взрыв).

Николаевская община: произведен пуск КАБ (1 взрыв).

Дружбовская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (13 взрывов).

Глуховское общество: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Миропольское общество: нанесена атака с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Средне-Будская община: произведен обстрел с использованием FPV дрона (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики уготовили по предприятию в Харькове.

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