В Харькове раздался сильный взрыв — Терехов

Взрыв раздался около 03:35 ночи.
В Харькове в ночь на 24 сентября раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
По его сообщению, взрыв произошел около 03:35 ночи.
"В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.
Также информацию о взрыве подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине силы ПВО сработали по враждебным БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Полтавской общине в ночь на 24 сентября прозвучала серия взрывов.
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