В Харькове раздался сильный взрыв — Терехов

В Харькове в ночь на 24 сентября раздался мощный взрыв.

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Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

По его сообщению, взрыв произошел около 03:35 ночи.

"В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Также информацию о взрыве подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине силы ПВО сработали по враждебным БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Полтавской общине в ночь на 24 сентября прозвучала серия взрывов.

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