Глава Евросовета встретился с президентом Ирана: обсудил поставки оружия в Россию

Мишель призвал Иран к диалогу по любым вопросам во избежание эскалации.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсудил вопрос о возможной поставке иранского оружия в Россию для ведения войны против Украины.

Об этом он сообщил в сети X.

В сообщении указывается, что чиновники встретились во время визита в Нью-Йорк.

"Снова выразил обеспокоенность ЕС: поставки оружия в Россию, дестабилизация региона через посредников, задержанные граждане ЕС, ядерная программа и ситуация с правами человека", — написал Мишель.

Кроме того, Мишель во время встречи подчеркнул важность взаимодействия и диалога во избежание эскалации.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЦПИ назвали причину нового визита Шойгу в Иран.

Кроме того, мы ранее информировали, при каких условиях США могут позволить бить ракетами по РФ.

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