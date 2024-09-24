Захватчики убили человека в Запорожье - ОВА

Все оперативные службы города и области трудятся на местах.
Российские захватчики нанесли удар по Запорожью, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что враг попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелся пожар.
"Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома", — сообщил Федоров.
Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь.
Позже секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила Общественному, что количество раненых в результате российского удара увеличилось до пяти человек, среди них 13-летняя девушка.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне впервые сбросили КАБы на Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что обстрелы энергетических объектов чреваты новым блекаутом.
Читайте также: