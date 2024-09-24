Загарбники вбили людину у Запоріжжі — ОВА

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю, в результаті чого загинула одна людина.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що ворог поцілив у обʼєкт інфраструктури, в результаті чого зайнялася пожежа.

"Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки", - повідомив Федоров.

Всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу.

Пізніше секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила Суспільному, що кількість поранених внаслідок російського удару збільшилась до п'яти людей, серед них — 13-річна дівчина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вперше скинули КАБи на Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що обстріли енергетичних об'єктів загрожують новим блекаутом.

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