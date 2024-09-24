Голова Євроради зустрівся з президентом Ірану: обговорив постачання зброї до Росії

Мішель закликав Іран до діалогу щодо будь-яких питань, щоб уникати ескалації.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, на якій обговорив питання щодо можливого постачання іранської зброї до Росії для ведення війни проти України.

Про це він повідомив у мережі X.

У повідомленні вказується, що посадовці зустрілись під час візиту до Нью-Йорку.

"Знову висловив занепокоєння ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини", - написав Мішель.

Крім того, Мішель під час зустрічі підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЦПД назвали причину нового візиту Шойгу до Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, за якої умови США можуть дозволити бити ракетами по РФ.

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