У Полтаві пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Полтавській громаді в ніч проти 24 вересня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що перед вибухами військові повідомляли про загрозу ударних безпілотників, які летять в сторону обласного центра.
"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.
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