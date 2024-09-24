У Полтаві пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Полтавській громаді в ніч проти 24 вересня пролунала серія вибухів.

Також читайте Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що перед вибухами військові повідомляли про загрозу ударних безпілотників, які летять в сторону обласного центра.

"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" знов пролетів біля Хмельницької АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.