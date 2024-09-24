В Полтаве раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Полтавской общине в ночь на 24 сентября прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что перед взрывами военные сообщали об угрозе летящих в сторону областного центра ударных беспилотников.
"В Полтавской общине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики дроном попали в автобус Сумской области.
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