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В Полтаве раздались взрывы — СМИ

В Полтаве раздались взрывы — СМИ

Взрывы раздались на Полтавщине / Фото: Associated Press

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Полтавской общине в ночь на 24 сентября прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что перед взрывами военные сообщали об угрозе летящих в сторону областного центра ударных беспилотников.

"В Полтавской общине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики дроном попали в автобус Сумской области.

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