Чи передав Іран пускові установки для балістичних ракет Росії: відповідь джерел Reuters

Іран не передав Росії мобільні пускові установки до складу балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360. Це ставить під сумнів можливість введення цієї зброї в експлуатацію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Що відомо

На думку експертів Reuters, може бути кілька причин, через які пускові установки не були відправлені. Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран. Інша є вказує на те, що, утримуючи пускові установки, Іран залишає простір для нових переговорів із західними державами щодо пом'якшення напруженості.

Міністерство оборони Росії відмовилося висловлюватися про отримані дані. Рада національної безпеки США не відреагувала на запит, а Пентагон відмовився від коментарів. Представництво Ірану при ООН не відреагувало на прохання пояснити ситуацію.

Нагадаємо, постачання Іраном балістичних ракет до Росії матиме свої наслідки не лише для країни, яка підтримує державу-агресорку. Це може стати аргументом, щоб переконати союзників України дозволити ЗСУ завдавати ударів вглиб території РФ західною зброєю.

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