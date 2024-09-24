На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА — КОВА

Людей закликають не знімати фото та відео роботи сил ППО.
На Київщині в ніч проти 24 вересня сили протиповітряної оборони спрацювали проти ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні місцевий жителів закликають перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській громаді в ніч проти 24 вересня пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники дроном влучили в автобус на Сумщині.
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