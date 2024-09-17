У ЦПД назвали причину нового візиту Шойгу до Ірану

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу здійснив візит до Ірану вже вдруге цього місяця. А перед цим він відвідав Північну Корею та Сирію.

Про це інформує Центр протидії інформації.

Зазначається, що дипломатична активність може свідчити про те, що росія шукає шляхів для отримання нової зброї від союзників. Зокрема, такі побоювання висловили США та Велика Британія.

"Попри те, що Іран заперечує будь-які факти надання росії зброї, нещодавно західні медіа повідомили про надання росіянам близько 200 балістичних ракет. В обмін на це Ісламська Республіка прагне здобути російські літаки Су-35 або ж розширити співпрацю щодо створення ядерної зброї", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що під час таких поїздок Шойгу і Путін нібито брали участь у шаманських ритуалах.

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