План перемоги України готовий на 90 відсотків: що про нього відомо

План перемоги України от-от побачить світ. Президент України Володимир Зеленський представить його на Генеральній Асамблеї ООН у США.

Як оцінюють документ експерти та чи може війна з РФ закінчитися вже цієї осені, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Готовий на 90%

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України вже готовий більш як на 90%. За його словами, наступного тижня Київ збирається представити його союзникам. Про це глава держави сказав під час звернення до народу 16 вересня. За його словами, до підготовки залучені "ключові особи" за кожним напрямком. Президент поінформував, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення, і "жодної неможливої речі там немає".

Як повідомляв "Голос Америки", 25 вересня Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН у США. Основними темами цього заходу будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. Зокрема йтиметься про згоду держав, які постачають Україні так звану далекобійну зброю, на застосування її проти цілей вглибині російської території, звідки РФ завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах. Нагадаю, що епопея з дозволом бити вглиб Росії західною зброєю триває вже певний час. Однак офіційно ні Велика Британія, ні США не надали такого дозволу.

Ба, більше The Times пише, що Велика Британія не схвалить рішення про удари України далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії без згоди США. Хоча раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що цей дозвіл нібито вже було надано. США, в свою чергу, теж негласно узгодили ці питання з Україною. Однак, офіційних заяв досі немає. Уряд Британії вважає, що США, швидше за все, дадуть «зелене світло» на дозвіл для України щодо застосування далекобійних ракет на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, який разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 11 вересня відвідав Київ, а 13 вересня був з прем’єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні, сказав, що головні теми будуть "продовжені на Генасамблеї в ширшому колі".

План перемоги України

Саме на Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський має намір представити план перемоги України обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також Конгресу США. Раніше Зеленський заявив, що план перемоги передбачає максимальне посилення оборонних можливостей України та створення умов для припинення війни з Росією. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії.

Президент Володимир Зеленський планує обговорити чотири пункти плану перемоги з президентом США Джо Байденом під час майбутньої зустрічі в Нью-Йорку. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN. За його словами, план перемоги включає чотири основні пункти плюс один, який буде потрібен після війни.

"Мова про безпеку, про геополітичне становище України, про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми повинні вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, думаю, будуть цікавими".

За словами Зеленського, план перемоги не враховує бажання чи небажання Росії завершити війну.

"Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів. Або вони погоджуються, щоб Україна перемогла, або вони не готові до нашої перемоги, а лише до стримування Путіна."

Зеленський сподівається, що Байден оцінить і підтримає план, і буде добре, якщо адміністрація США зможе додати ще щось, що посилить позицію України. Він зазначив, що говоритиме з президентом про посилення позицій України перед Самітом миру.

"Тому що дипломатичні рішення, вони хороші, якщо ти сильний. В іншому випадку Путін навіть не братиме в цьому участі. І я думаю, що за інших обставин вони (росіяни) не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну."

Думка експертів

Документ, який, можливо, стане історичним, ймовірно буде містити декілька вкрай важливих для України пунктів. Які саме та які потрібно туди включити – про це в коментарі для ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

"Це насамперед пропозиції для США. Мабуть, там буде і широкий контекст, який стосується не лише пропозицій для США. Але треба розуміти те, чому з цим планом Зеленський їде саме зараз до США. Відповідь полягає в тому, що саме тема плану перемоги України актуальна в США. Чому актуальна? Коли в квітні ухвалювали закон про допомогу Україні, автори цього законопроєкту, конгресмени-республіканці спеціально заклали в цей закон норму про те, що президент Байден має представити план перемоги. План США про те, як забезпечити перемогу України у війні проти російської агресії."

За його даними, ця тема в США з’явилась ще в квітні.

"Безумовно, це було пов’язано з передвиборчою боротьбою між демократами та республіканцями, — каже Фесенко. — Це був своєрідний тролінг Байдена, натяк на те, що Байден дуже обережний і фактично він не має чіткої стратегії. Стратегії стосовно війни між Росією та Україною. Треба ж не просто допомагати — а яка мета цієї допомоги. Поки що плану немає. З огляду на все це може бути одна з тем. Республіканці можуть звинувачувати Байдена через те, що він не має чіткої системної позиції щодо стратегії допомоги Україні. Українська сторона це відчуває і, думаю, вирішила зіграти на випередження."



Ба більше, Фесенко вважає, що зараз починаються дебати та бюджетний процес в США, до виборів – два місяці. Тому Україна вирішила зіграти на випередження. Не чекати, коли Байден і Трамп будуть пропонувати щось своє. Україна пропонує своє бачення, свою позицію.

"Всіх нюансів ми не знаємо, але точно, що там буде – пункт про те, що треба зняти обмеження на удари по російській території далекобійною західною зброєю. Це точно там буде. Інша річ – як це буде сформульовано. Наші пропозиції вже надані, перелік цілей. Я думаю, там буде обґрунтування того, чому це необхідно, чому це може вплинути на Путіна і примусити його до мирних переговорів. На своїй пресконференції Зеленський сказав, що мета цього плану – примусити Путіна до початку переговорів, але не на умовах ультиматумів Україні."

Згадує політолог і про продовження військової та фінансової допомоги Україні, а також про санкційний тиск на Росію.

"Які ще пункти можуть бути в плані? Безумовно, я думаю, там буде йтися про надання Україні такої зброї, яка може дати Україні якісну перевагу над Росією. Безумовно – продовження військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, я думаю, що може йтися про посилення санкційного тиску на Росію. Можливо, не тільки санкційного. Цікава ідея з’явилася у Трампа нещодавно. Про те, що треба обвалити ціни на нафту і це буде найкращий інструмент тиску на Путіна. Історичний досвід свідчить про те, що це дуже дієвий інструмент. Зараз з огляду на те, що Росія фінансує війну саме коштом своїх нафтодоходів, то це один з ключових елементів."

Також Володимир Фесенко каже про нещодавній досвід, коли умовне «ні» означає ТАК, але пізніше.

"Досвід свідчить, що нам дуже часто казали "ні". Дуже часто. Але через певний час казали "так". Не по всіх питаннях, із запізненням. Так було з важкою зброєю, ППО, танками, F-16. Щодо останніх була тривала епопея. Так і зараз. Немає абсолютної заборони щодо використання американської зброї для ударів по російській території. Обмеження частково зняті. Це лише перший крок. Я думаю, що швидкого результату, негайного, не буде, але головне, щоб він, план, став частиною внутрішньоамериканської дискусії. Добре, що ми зайняли активну позицію. Потрібно терпіння".

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про план перемоги каже так: "Ключовий елемент, який є визначальним – це питання ресурсів, дозвіл на використання цих ресурсів по території Росії. Якщо ми знайдемо позитивну відповідь на це питання – справа буде. Лозунгами, заявами, мріями війни не виграють". На запитання про те, якою є вірогідність успішності майбутнього плану перемоги, Селезньов відповідає, що 50 на 50. Або дослухаються, або ні. Щоб зупинити зло, його треба знищити. Голіруч знищити неможливо – потрібні ракети, підкреслює експерт.

Примітно, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що план пов'язаний із 10 пунктами "формули миру", які неодноразово демонструвалися раніше. Причому формула ширша, оскільки в її рамках враховуються інтереси як самої України, так і поза її межами. Щодо плану перемоги, то спочатку треба з'ясувати, наскільки він взагалі реалізований.

"Україна може відпрацювати пункти, розкласти по поличках. Але в більшості випадків кожен із них так чи інакше буде зав'язаний на допомозі США. Тому такі консультації потрібні."

Важливим елементом є військова операція в Курській області, і, як заявив Зеленський, на цьому напрямі "вже щось зроблено". Власне, подати план перемоги він хоче саме за фактом успіхів на російській території. Яку роль тут відіграє Курська операція? Вона виступає як фактор тиску, пояснив Коваленко.

"Перекидають росіяни туди війська? Так, і багато. Тобто це їхнє ослаблення у зоні бойових дій в Україні. Це і репутаційний удар. Зараз вони змушені перерозподіляти ресурси на Курську область. Не намагатися захопити більше в Україні, а починати звільняти свої території."

Те, що противник перейшов у контрнаступ, на його думку, не суперечить логіці плану. Рано чи пізно війська РФ все одно б це зробили, тож українська сторона готувалася морально та фізично. У принципі, це підтвердив і президент Зеленський на пресконференції з литовським президентом.

"Росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом."

Україна готує план перемоги та презентує його у США. Колаж ТСН.ua

Подоляк про план перемоги України

Водночас радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розкрив більше деталей про план перемоги Зеленського.

"Президент України говорить прямо: Курська операція показує, що війна може бути на території Росії, і вона може бути там масштабована. Цю війну треба вигравати. Росія ж знає тільки примус коштом величезної кількості втрат території, живої сили, бронетехніки. А для цього потрібний план перемоги, де будуть математично обґрунтовані: цілі, які треба знищувати, і вони будуть суттєво впливати на ресурсні можливості Росії; кількість російських мобілізованих, яка має бути ліквідована; обсяги територій, по яких мають бути завдані удари, і це все матиме соціальні наслідки.

Це інструмент для початку переговорного процесу. Так, має бути залучена дипломатія, але дипломатія через примус. Потрібно перестати загравати з Росією. Звичайно, приватний бізнес отримує прибутки, але так не може бути. Він дає можливість Росії фінансувати війну.

Нарешті головне, що потрібно сьогодні Україні – воля інших країн. Нехай вони десь знайдуть і додадуть собі трохи цієї волі. Потрібно ухвалити остаточне рішення – Росія має програти, і це можливо. Для цього потрібні відповідні інструменти, і вони мають бути в Україні. Не треба говорити про якісь міфічні ескалації, "червоні лінії".

Примітно, що раніше на зустрічі у форматі "Рамштайн" президент закликав союзників зробити все, щоб агресія Росії припинилася найближчими місяцями.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. У такий спосіб, який відновить надійний міжнародний порядок безпеки."

Нагадаємо, 17 вересня в Офісі президента Зеленського відповіли, чи правда, що Україна згодна на територіальні поступки в обмін на мир.

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