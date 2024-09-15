Зеленський назвав єдину річ, якої боїться Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться лише одного — викликати невдоволення свого народу, який може розпочати бунт проти нього через тягарі війни.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

За його словами, Путін не змінив свого основного задуму у війні проти України, а його розмови з окремими лідерами про нібито готовність до миру насправді нічого не означають.

“Іноді він грає просто для деяких лідерів, які чекають від Путіна якихось емоцій, хочуть почути щось про мир... Він гравець і він відчуває цю слабкість Заходу й Глобального Півдня. Він знаходить те місце, де між ними немає єдності, де вони мають різні інтереси. І я думаю, що проблема в тому, що люди мають зрозуміти, що його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти”, - пояснив український президент.

Зеленський наголосив, що єдиний спосіб завершити війну — зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла впливати на державу-агресорку і змусити її суспільство відчути тягарі війни.

“Я впевнений, що він боїться тільки одного. Не лідерів, не країн, нічого. Він найбільше боїться свого суспільства — російського народу. І якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, він зрозуміє ціну війни. І вони будуть незадоволені цим і вони почнуть впливати на нього, на Путіна. Ось чому я сказав: зробіть Україну сильною і ви побачите — він сяде й почне домовлятися”, - підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський працює над "планом перемоги", який має на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені.

Будуть конкретні рішення! Байден ознайомиться із "планом перемоги" України!

Читайте також: