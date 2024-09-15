Чи будуть діяти графіки відключень світла 16 вересня

Графіки діяти не будуть.

У понеділок, 16 вересня, в Україні не прогнозують відключень світла. Втім, енергетики закликають бути заощадливими.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо від 16:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Енергетики радять протягом цього часу не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде, а відключень варто слід очікувати в періоди мінусової температури, які будуть співставними з тими, що українці вже пережили цього літа.

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