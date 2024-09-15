Будут ли действовать графики отключений света 16 сентября

Графики действовать не будут.
В понедельник, 16 сентября, в Украине не прогнозируются отключения света. Впрочем, энергетики призывают быть бережливыми.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
Энергетики советуют в течение этого времени не включать несколько мощных устройств одновременно.
Экспредседатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет, а отключений следует ожидать в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с теми, что украинцы уже пережили этим летом.
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