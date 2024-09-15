Зеленский назвал единственную вещь, которой боится Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится только одного — вызвать недовольство своего народа, который может начать бунт против него из-за бремени войны.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе GPS Фарида Закарии на CNN.

По его словам, Путин не изменил свой основной замысел в войне против Украины, а его разговоры с отдельными лидерами о якобы готовности к миру на самом деле ничего не означают.

“Иногда он играет просто для некоторых лидеров, которые ожидают от Путина каких-то эмоций, хотят услышать что-то о мире... Он игрок и чувствует эту слабость Запада и Глобального Юга. Он находит то место, где между ними нет единства, где они имеют разные интересы. И я думаю, что проблема в том, что люди должны понять, что его миссия не состоит в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать”, – объяснил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что единственный способ завершить войну — сделать Украину настолько сильной, чтобы она могла влиять на государство-агрессора и заставить его общество ощутить бремя войны.

“Я уверен, что он боится только одного. Не лидеров, не стран, ничего. Он больше всего боится своего общества — российского народа. И если российский народ будет ощущать опасность, если у него не будет комфортной жизни, если он будет жить без электроэнергии, как наш народ, он поймет цену войны. И они будут недовольны этим, и они начнут влиять на него, на Путина. Вот почему я сказал: сделайте Украину сильной и вы увидите — он сядет и начнет договариваться”, — подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", цель которого — заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.

Будут конкретные решения! Байден ознакомится с «планом победы» Украины!

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