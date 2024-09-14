Країни НАТО могли запобігти повномасштабній війні в Україні — Столтенберг

Потрібної Україна зброї не передавали через побоювання ескалації напруженості з Росією.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країни-союзники по Альянсу могли завчасно озброїти Україну, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії у 2022 році.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", - наголосив генсек НАТО.
За словами Столтенберга, країни-союзники по Альянсу у той час не хотіли надати зброю, яка була потрібною для захисту від вторгнення, через побоювання ескалації напруженості з Росією.
На його думку, для того, щоб завершити війну в Україні, необхідними будуть переговори з Росією.
"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України", - вважає Столтенберг.
Нагадаємо, Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу (НАТО), може стати очільником Мюнхенської безпекової конференції.
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