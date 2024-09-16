План перемоги України готовий на 90%: Зеленський відповів, коли його представлять

За словами президента, план перемоги України представлять союзникам наступного тижня.
Увечері, 16 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
План перемоги
За словами глави держави, сьогодні протягом усього дня в різних форматах відбувалися наради з підготовки українського Плану перемоги.
"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає", – каже Зеленський.
Президент зазначив, що План перемоги уже прописаний на 90%. Вже наступного тижня його готують для представлення союзникам.
Фронт
Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті. За словами президента, вже понад сотня боїв відбулася на передовій від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський і Покровський напрямки.
"Окремо й детально щодо Курської операції, і кожного дня діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість", – додав глава держави.
Ставка
Також сьогодні президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Детально обговорили захист енергетичних об’єктів. Доповідали прем’єр-міністр Шмигаль та енергетичні компанії.
"Була також змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, у його народі. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни – сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду. Звичайно, готуємось і до тих речей, які Росія збирається робити далі в боях на фронті. Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів", – підсумував глава держави.
Раніше президент Зеленський назвав кількість "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня.
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