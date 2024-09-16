План перемоги України готовий на 90%: Зеленський відповів, коли його представлять

Увечері, 16 вересня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

План перемоги

За словами глави держави, сьогодні протягом усього дня в різних форматах відбувалися наради з підготовки українського Плану перемоги.

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"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає", – каже Зеленський.

Президент зазначив, що План перемоги уже прописаний на 90%. Вже наступного тижня його готують для представлення союзникам.

Фронт

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Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті. За словами президента, вже понад сотня боїв відбулася на передовій від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський і Покровський напрямки.

"Окремо й детально щодо Курської операції, і кожного дня діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість", – додав глава держави.

Ставка

Також сьогодні президент провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Детально обговорили захист енергетичних об’єктів. Доповідали прем’єр-міністр Шмигаль та енергетичні компанії.

"Була також змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, у його народі. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни – сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду. Звичайно, готуємось і до тих речей, які Росія збирається робити далі в боях на фронті. Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів", – підсумував глава держави.

Реальність повинна подолати російську пропаганду, і ми працюємо над цим — Зеленський

Раніше президент Зеленський назвав кількість "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня.

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