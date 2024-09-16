Чи загрожує Україні повінь, як в Європі: синоптикиня відповіла

Певні "залишкові процеси" можуть спостерігатися подекуди у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - впродовж найближчих кількох днів.

Негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який вирує на одному місці дві доби. Щодо України, то відчули його в Одеській області, а також у Карпатському регіоні. Там випадали опади різної інтенсивності, спостерігався певний підйом рівня води в гірських річках.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За словами експертки, циклон над центральною Європою був заблокований полем високого тиску з північних широт, з північно-східної сторони.

"Тому він не мав змоги просуватись особливо в якомусь напрямку. І ось він там два дні практично на одному місці й спричинив такі інтенсивні опади", - пояснила синоптик.

Вона додала, що свою роль у цьому відіграли також і наявні перепади температур.

"Над центральною Європою був затік із північних широт холодного повітря. В той самий час над південно-східною частиною (над територією України, над Чорним морем) розташувалась тепла повітряна маса. І ось такий контраст, ось така ситуація спричинила такі інтенсивні опади й у результаті - підйом рівнів води", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що над південною Європою був навіть не просто один циклон, а "багатоцентрова система".

"Там багатоцентрова така зараз система над південною Європою. Залишається поле зниженого тиску. Але саме найінтенсивніший центр, який був, його європейські колеги назвали "Борисом", - зазначила спеціаліст.

Птуха розповіла, що повінь, що спричинила руйнування в Європі, Україні не загрожує.

За словами фахівчині, максимум цього циклону припав саме на в 14-15 вересня.

"І те що в нас було, в Одеській області, у Карпатському регіоні - випадали опади різної інтенсивності, спостерігався певний підйом рівня води в гірських річках (але все було в межах русел, максимально піднялося до 70 см по деяких окремих річках, але без негативних наслідків)", - уточнила синоптик.

За її словами, зараз "всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад, у південно-західному напрямку".

"Тому, що в нас вже посилюється з північного сходу поле високого тиску. І воно нам забезпечить більш спокійну ситуацію", - пояснила експертка.

За її словами, відлуння циклону в Україні відчули. Подекуди випали короткочасні дощі. Надалі вже у більшості областей впродовж більшості часу - до кінця тижня - переважатиме погода без опадів, з доволі комфортним температурним фоном", - додала вона.

Тим часом в Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні, а саме на Одещині та в Миколаєві.

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