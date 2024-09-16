Угрожает ли Украине наводнение, как в Европе: синоптик ответила

Определенные "остаточные процессы" могут наблюдаться где-то в южных областях, в Закарпатье и Прикарпатье — в ближайшие несколько дней.

Непогода и масштабные наводнения в странах Европы вызвал циклон, бушующий на одном месте двое суток. Что касается Украины, то почувствовали его в Одесской области, а также в Карпатском регионе. Там выпадали осадки разной интенсивности, наблюдался определенный подъем уровня воды в горных реках.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По словам эксперта, циклон над центральной Европой был заблокирован полем высокого давления с северных широт, с северо-восточной стороны.

"Поэтому он не мог продвигаться особенно в каком-то направлении. И вот он там два дня практически на одном месте и вызвал такие интенсивные осадки", — пояснила синоптик.

Она добавила, что свою роль в этом сыграли также и перепады температур.

"Над центральной Европой был заток из северных широт холодного воздуха. В то же время над юго-восточной частью (над территорией Украины, над Черным морем) расположилась теплая воздушная масса. И вот такой контраст, такая ситуация вызвала такие интенсивные осадки и в результате — подъем уровней воды", — рассказала Птуха.

Она уточнила, что над южной Европой находился даже не просто один циклон, а "многоцентровая система".

"Там многоцентровая такая сейчас система над южной Европой. Остается поле пониженного давления. Но именно самый интенсивный центр, который был, его европейские коллеги назвали "Борисом", — отметила специалист.

Птуха рассказала, что наводнение, повлекшее разрушение в Европе, Украине не грозит.

По словам специалиста, максимум этого циклона пришелся именно на 14-15 сентября.

"И то, что у нас было, в Одесской области, в Карпатском регионе — выпадали осадки разной интенсивности, наблюдался определенный подъем уровня воды в горных реках (но все было в пределах русел, максимально поднялось до 70 см по некоторым отдельным рекам, но без негативных). последствий)", — уточнила синоптик.

По ее словам, сейчас "все фронтальные системы этого циклона оттесняются в юго-западном направлении".

"Потому что у нас уже усиливается с северо-востока поле высокого давления. И оно нам обеспечит более спокойную ситуацию", — пояснила эксперт.

По ее словам, эхо циклона в Украине почувствовали. Кое-где выпали кратковременные дожди. В дальнейшем уже в большинстве областей на протяжении большинства времени – до конца недели – будет преобладать погода без осадков, с достаточно комфортным температурным фоном», – добавила она.

Тем временем в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали и в Украине, а именно в Одесской области и Николаеве.

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