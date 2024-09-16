Спецназовцы ГУР атаковали российскую базу беспилотников в Сирии: видео

На атакованной базе российские войска производили и тестировали ударные БПЛА.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую военную базу в Сирии.

Как сообщает источник Kyiv Post в военной разведке, операция состоялась в юго-восточных окрестностях Алеппо, Kyiv Post получил соответствующие кадры.

На указанной базе российские войска производили и тестировали ударные БПЛА. Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых сохранялись на позиции, атакованной спецназовцами ГУР.

На эксклюзивном видео Kyiv Post, снятом разведчиком, видна символика украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видна взрывчатка, предварительно заложенная в помещении базы.

К концу июля Kyiv Post получил несколько эксклюзивных видео и фото, на которых видно продолжение спецоперации бойцов подразделений Главного управления разведки (ГУР) по уничтожению российских войск в Сирии.

Как утверждают источники Kyiv Post в спецслужбе, группа "Химик" в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии.

На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

Стоит напомнить, что в начале июня этого года Kyiv Post публиковал эксклюзивные кадры, как украинские спецназовцы атакуют вражеские блокпосты, опорные пункты, пешие патрули и колонны военной техники на Голанских высотах в Сирии.

Тогда, как сообщил собеседник Kyiv Post в ГУР МОУ, с начала года повстанцы при поддержке украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, контролируемым так называемой "группировкой сил Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике".

Что делают украинские спецназовцы в Сирии?

Вмешательство России в вооруженный конфликт в Сирии в 2015 году, первоначально направленное на поддержку режима президента Асада во время гражданской войны, привело к постоянному развертыванию тысяч российских военных.

Осенью прошлого года Москва опрокинула часть войск и техники из Сирии на поле боя в Украине, что потенциально сделало их войска в Сирии более уязвимыми к атакам Украины в этом регионе.

В то же время, учитывая длительное присутствие в регионе, россияне создали там сеть рекрутинговых центров для вербовки сирийских наемников для войны в Украине.

Вербовка наемников осуществляется под наблюдением "Центра примирения противоборствующих сторон и управления перемещением беженцев" на авиабазы Хмеймим, которую заняла Россия.

Там наемникам выдают российские паспорта, а затем приобщают к Вооруженным силам РФ.

ГУР уничтожает врага в любой точке мира

В мае 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились".

Кроме Сирии, украинские спецназовцы ГУР продолжают охоту на прокремлевских наемников ЧВК "Вагнера" в Судане и других частях Африканского континента.

Что предшествовало

Напомним, что в Республике Мали на северо-западе Африки местные повстанцы-туареги устроили засаду и уничтожили колонну с десятками российских наемников ЧВК "Вагнер".

Впоследствии стало известно, сколько именно "вагнеровцев" уничтожили повстанцы в Мали. Среди них погиб известный пропагандист.

Издание Kyiv Post опубликовало фото, где повстанцы-туареги позируют с украинским флагом.

По информации французского издания Le Monde, украинские спецслужбы сотрудничают с туарегами в Мали, в том числе учат их управлять дронами.

Позже Сенегал вызвал "на ковер" посла Украины из-за сообщения с якобы поддержкой туарегов в Мали

В Мали местные повстанцы уничтожили колонну российских наемников ЧВК "Вагнер"

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