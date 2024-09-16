Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії: відео

На атакованій базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи "Хімік" вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії.

Як повідомляє джерело Kyiv Post у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо, Kyiv Post отримав відповідні кадри.

На вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА. Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На ексклюзивному відео Kyiv Post, знятому розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Наприкінці липня Kyiv Post отримав декілька ексклюзивних відео та фото, на яких видно продовження спецоперації бійців підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) зі знищення російських військ в Сирії.

Як стверджують джерела Kyiv Post у спецслужбі, група "Хімік" наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри, як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Тоді, як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, контрольованих так званим "угрупованням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці".

Що роблять українські спецпризначенці в Сирії?

Втручання Росії у збройний конфлікт у Сирії у 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розгортання там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в цьому регіоні.

Водночас з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили там мережу рекрутингових центрів для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

Вербування найманців здійснюється під наглядом "Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців" на авіабази Хмеймім, яку зайняла Росія.

Там найманцям видають російські паспорти, а потім долучають до Збройних сил РФ.

ГУР знищує ворога у будь-якій точці світу

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували".

Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК "Вагнера" в Судані та інших частинах Африканського континенту.

Що передувало

Нагадаємо, що у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону з десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

Згодом стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі. Серед них загинув відомий пропагандист.

Видання Kyiv Post опублікувало фото, де повстанці-туареги позують з українським прапором.

За інформацією французького видання Le Monde, українські спецслужби співпрацюють з туарегами в Малі, зокрема навчають їх керувати дронами.

Пізніше Сенегал викликав "на килим" посла України через допис з нібито підтримкою туарегів у Малі.

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

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