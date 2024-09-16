Як вплинуть на фронт удари вглиб території РФ: американський офіцер дав неочікувану відповідь

Американський офіцер відповів, чи варто очікувати стратегічних змін у разі довгоочікуваного дозволу від Заходу бити вглиб території РФ.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб території РФ є важливим для українців, проте не матиме стратегічного значення для результатів війни.

Таку думку ексклюзивно для ТСН.ua висловив доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні.

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"Це війна на виснаження, тому жодна окрема зброя не матиме стратегічного значення для зміни результатів війни, але вони (можливість завдавати ударів вглиб території РФ – Ред.) надзвичайно важливі", – каже американський військовий.

За його словами, удари вглиб території РФ допоможуть перенести бої суто з української землі та змусять росіян "почати відчувати більше болю на власній землі".

Але стратегічний вплив на результати війни матиме сукупність усієї різноманітної зброї, яку Україна отримала, та ефективне її застосування.

"Наприклад, Україні потрібні артилерійські снаряди – вони самі собою не є стратегічними, але в поєднанні з усім іншим можуть мати стратегічний вплив", – пояснив Ліам Коллінз.

Раніше видання Politico писало, що США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ.

Вчора, 15 вересня, президент Зеленський підтвердив, що Україна намагалася переконати США дозволити їй удари вглиб Росії американською зброєю. Проте поки що Київ не отримав цього дозволу.

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