План победы Украины готов на 90%: Зеленский ответил, когда его представят

Вечером, 16 сентября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

План победы

По словам главы государства, сегодня в течение всего дня в разных форматах проходили совещания по подготовке украинского Плана победы.

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"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет", – говорит Зеленский.

Президент отметил, что План победы уже прописан на 90%. На следующей неделе его готовят для представления союзникам.

Фронт

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Зеленский заслушал доклад главкома Сырского о ситуации на фронте. По словам президента, уже более сотни боев произошло на передовой с начала этих суток. Больше всего – Кураховское и Покровское направления.

"Отдельно и подробно по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали. Я хочу поблагодарить каждую нашу бригаду, каждый подраздел за слаженные шаги и реальную устойчивость", – добавил глава государства.

Ставка

Также сегодня президент провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Подробно обсудили защиту энергетических объектов. Докладывали премьер-министр Шмыгаль и энергетические компании.

"Был также содержательный доклад разведки по ситуации в армии оккупанта и на его территории, в его народе. Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны – восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность все-таки преодолела российскую государственную пропаганду. Конечно, готовимся и к тем вещам, которые Россия собирается делать дальше в боях на фронте. Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов", – подытожил глава государства.

Реальность должна преодолеть российскую пропаганду, и мы работаем над этим - Зеленский

Ранее президент Зеленский назвал количество "Шахедов", которыми РФ атаковала с начала сентября.

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