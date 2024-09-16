Зеленский ошарашил количеством "Шахедов", которыми РФ атаковала с начала сентября

Президент сообщил о постоянной работе над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит.

В первой половине сентября российские войска применили для атак об Украине более 640 беспилотников "Шахед". Только в ночь на 16 сентября враг запустил 56 дронов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Сети.

"Только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 "шахедов". К счастью, большинство из них сбили наши воины", – говорится в заявлении главы государства.

Президент отметил постоянную работу над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит.

"Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО", — отметил Зеленский.

Он также повторил информацию от Воздушных сил ВСУ о том, что в ночь на 16 сентября российская армия запустила по Украине 56 "Шахедов", 53 из которых были сбиты.

Президент указал, что защитники неба эффективно отработали во многих регионах, а также поблагодарил за меткость каждого воина.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в период с 9 по 15 сентября Россия выпустила по Украине более 800 авиабомб и почти 300 ударных дронов.

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