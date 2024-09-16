Турция успешно испытала свою систему ПВО "Стальной купол": детали

Турецкая система SIPER-2 продемонстрировала свою способность защищать от крылатых ракет и других угроз.

Турция успешно провела испытания новой системы противовоздушной обороны под названием SIPER-2, также известной как "Стальной купол". Эту систему разрабатывали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE. SIPER-2 состоит из нескольких компонентов, включая зенитно-ракетный комплекс Sungur, систему ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерную установку.

Об этом сообщило турецкое издание NTV.

Основные характеристики SIPER-2 включают возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых способна выстрелить по шесть ракет. Кроме того, система оборудована функцией идентификации целей «свой-чужой». Заявлено, что SIPER-2 сможет перехватывать всевозможные воздушные угрозы, такие как крылатые ракеты, истребители, ракеты класса «воздух-земля», беспилотники и в перспективе баллистические цели.

#GÖKVATAN 'ımızın yılmaz savunucusu, #ÇELİKKUBBE 'mizin gurur kaynağı #SİPER !



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye'mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler!



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK – Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

Директор оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн подчеркнул, что система SIPER обеспечивает эффективную защиту на большом расстоянии и высоте, что способствует достижению цели по полной независимой защите границ страны. Ожидается, что до конца 2024 года SIPER-2 будет официально введен в эксплуатацию в армии Турции.

Напомним, 15 сентября и в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед". Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 56 дронов. Подразделения ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников.