РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в пяти областях: есть обесточивания

В Украине не ожидают отключения света, но энергетики советуют экономить электричество.

15 сентября под вражеские обстрелы попала гражданская энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В Донецкой области обстрелы обесточили подстанции, бытовые потребители, местную промышленность и железную дорогу, но питание уже возобновлено. В Черниговской области отключились воздушные линии, что привело к обесточиванию 404 абонентов в четырех населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

Неблагоприятные погодные условия повлекли за собой обесточивание 27 населенных пунктов в Киевской области, 23 в Хмельницкой, 12 в Черниговской, 11 в Днепропетровской, семь в Одесской, пяти в Полтавской и одного в Николаевской области. Также из-за низовых пожаров были обесточены подстанции и бытовые потребители в Донецкой и Черкасской областях, в Черкасской области уменьшалось напряжение объекта ВИЭ. Питание восстановлено по резервной схеме.

Кроме того, по технологическим причинам в Киевской и Харьковской областях отключались воздушные линии. В Киевской области обесточились подстанции, бытовые потребители и местная промышленность, но питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним, 16 сентября в Украине не планируется отключение света, однако энергетики просят экономить электроэнергию.

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