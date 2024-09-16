РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в п’яти областях: є знеструмлення

В Україні не очікують відключень світла, але енергетики радять економити електрику.

15 вересня під ворожі обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура в кількох областях України, зокрема в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській.

Про це повідомили в "Укренерго".

У Донецькій області обстріли знеструмили підстанції, побутових споживачів, місцеву промисловість та залізницю, але живлення вже відновлено. В Чернігівській області відключилися повітряні лінії, що призвело до знеструмлення 404 абонентів у чотирьох населених пунктах. Живлення частково відновлено.

Несприятливі погодні умови спричинили знеструмлення 27 населених пунктів у Київській області, 23 у Хмельницькій, 12 у Чернігівській, 11 у Дніпропетровській, сімох в Одеській, п’яти в Полтавській та одного в Миколаївській області. Також через низові пожежі були знеструмлені підстанції та побутові споживачі в Донецькій та Черкаській областях, на Черкащині зменшувалася напруга об'єкта ВДЕ. Живлення відновлено за резервною схемою.

Крім того, з технологічних причин у Київській та Харківській областях відключалися повітряні лінії. У Київській області знеструмилися підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість, але живлення відновлено за резервною схемою.

Нагадаємо, 16 вересня в Україні не планується відключення світла, проте енергетики просять економити електроенергію.

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