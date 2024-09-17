План победы Украины готов на 90 процентов: что о нем известно

План победы Украины вот-вот увидит свет. Президент Украины Владимир Зеленский представит его на Генеральной Ассамблее ООН в США.

Как оценивают документ эксперты, и может ли война с РФ закончиться уже этой осенью, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Готов на 90%

Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины уже готов более чем на 90%. По его словам, на следующей неделе Киев намерен представить его союзникам. Об этом глава государства сказал во время обращения к народу 16 сентября. По его словам, к подготовке привлечены "ключевые лица" по каждому направлению. Президент проинформировал, что для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление, и "никакой невозможной вещи там нет".

Как сообщал "Голос Америки", 25 сентября Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН в США. Основными темами мероприятия будут война в Украине и поддержка со стороны международного сообщества. В частности, речь пойдет о согласии государств, поставляющих Украине так называемое дальнобойное оружие, на применение его против целей в глубине российской территории, откуда РФ наносит кровавые и разрушительные удары по украинским городам. Напомню, что эпопея с разрешением бить в глубь России западным оружием длится уже некоторое время. Однако официально ни Великобритания, ни США не предоставили такого разрешения.

Более того, The Times пишет, что Великобритания не одобрит решение об ударах Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в России без согласия США. Хотя ранее в СМИ появлялась информация, что это разрешение якобы уже было предоставлено. США, в свою очередь, тоже негласно согласовали эти вопросы с Украиной. Однако официальных заявлений до сих пор нет. Правительство Британии считает, что США, скорее всего, дадут «зеленый свет» на разрешение для Украины по применению дальнобойных ракет на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя у администрации президента Байдена существуют разногласия. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, который вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном 11 сентября посетил Киев, а 13 сентября был с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне, сказал, что главные темы будут "продолжены на Генассамблее в более широком кругу".

План победы Украины

Именно на Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский намерен представить план победы Украины обоим кандидатам в президенты – Дональду Трампу и Камале Гаррис, а также Конгрессу США. Ранее Зеленский заявил, что план победы предусматривает максимальное усиление оборонных возможностей Украины и создание условий прекращения войны с Россией. Он отметил, что этот план построен так, чтобы быть реализован благодаря поддержке международных партнеров, а не зависеть от воли России.

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить четыре пункта плана победы с президентом США Джо Байденом во время предстоящей встречи в Нью-Йорке. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN. По его словам, план победы включает четыре основных пункта плюс один, который потребуется после войны.

"Речь о безопасности, о геополитическом положении Украины, об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но какие, думаю, будут интересны".

По словам Зеленского, план победы не учитывает желания или нежелания России завершить войну.

"От них не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров. Либо они соглашаются, чтобы Украина победила или они не готовы к нашей победе, а только к сдерживанию Путина."

Зеленский надеется, что Байден оценит и поддержит план, и будет хорошо, если администрация США сможет добавить еще что-то усилившее позицию Украины. Он отметил, что будет говорить с президентом об усилении позиций Украины перед Саммитом мира.

"Потому что дипломатические решения, они хорошие, если ты сильный. В противном случае Путин даже не будет принимать в этом участия. И я думаю, что при других обстоятельствах они (россияне) не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну."

Мнение экспертов

Документ, который, возможно, станет историческим, вероятно, будет содержать несколько крайне важных для Украины пунктов. Какие именно и какие туда нужно включить – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Это, прежде всего, предложения для США. Видимо, там будет и широкий контекст, который касается не только предложений для США. Но надо понимать то, почему с этим планом Зеленский едет именно сейчас в США. Ответ состоит в том, что именно тема плана победы Украины актуальна в США. Почему актуальна?Когда в апреле принимали закон о помощи Украине, авторы этого законопроекта, конгрессмены-республиканцы специально заложили в этот закон норму о том, что президент Байден должен представить план победы. войне против российской агрессии."

По его данным, эта тема в США появилась еще в апреле.

"Безусловно, это было связано с предвыборной борьбой между демократами и республиканцами, — говорит Фесенко. — Это был своеобразный троллинг Байдена, намек на то, что Байден очень осторожен и фактически не имеет четкой стратегии. Стратегии по войне между Россией и Украиной" Надо же не просто помогать — а какова цель этой помощи. это чувствует и, думаю, решила сыграть на опережение."



Более того, Фесенко считает, что сейчас начинаются дебаты и бюджетный процесс в США, до выборов – два месяца. Поэтому Украина решила сыграть на опережение. Не ждать, когда Байден и Трамп будут предлагать что-нибудь свое. Украина предлагает свое видение, свою позицию.

"Всех нюансов мы не знаем, но точно, что там будет – пункт о том, что нужно снять ограничения на удары по российской территории дальнобойным западным оружием. Это точно там будет. Другое дело – как это будет сформулировано. Наши предложения уже предоставлены, перечень Целей. Я думаю, там будет обоснование того, почему это необходимо, почему это может повлиять на Путина и принудить его к мирным переговорам. ."

Упоминает политолог и о продолжении военной и финансовой помощи Украине, а также о санкционном давлении на Россию.

"Какие еще пункты могут быть в плане? Безусловно, я думаю, там будет идти речь о предоставлении Украине такого оружия, которое может дать Украине качественное преимущество над Россией. Безусловно – продолжение военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, я думаю, что речь может идти Об усилении санкционного давления на Россию. Возможно, не только санкционное. Интересная идея появилась у Трампа недавно. инструмент. Сейчас учитывая, что Россия финансирует войну именно за счет своих нефтедоходов, то это один из ключевых элементов."

Также Владимир Фесенко говорит о недавнем опыте, когда условное «нет» означает ДА, но позже.

"Опыт свидетельствует, что нам очень часто говорили "нет". Очень часто. Но через некоторое время говорили "да". Не по всем вопросам, с опозданием. Так было с тяжелым оружием, ПВО, танками, F-16. По последним была продолжалась эпопея. Так и сейчас. Нет абсолютного запрета на использование американского оружия по российской территории. частью внутриамериканской дискуссии. Хорошо, что мы заняли активную позицию.

В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев о плане победы говорит так: "Ключевой элемент, который является определяющим – это вопрос ресурсов, разрешение на использование этих ресурсов по территории России. Если мы найдем положительный ответ на этот вопрос – дело будет. Лозунгами, заявлениями, мечтами войны не выиграют". На вопрос о том, какова вероятность успешности будущего плана победы, Селезнев отвечает, что 50 на 50. Или прислушиваются, или нет. Чтобы остановить зло, его нужно уничтожить. Голыми руками уничтожить невозможно – нужны ракеты, подчеркивает эксперт.

Примечательно, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что план связан с 10 пунктами "формулы мира", неоднократно демонстрировавшимися ранее. Причем формула шире, поскольку в ее рамках учитываются интересы как самой Украины, так и за ее пределами. Что касается плана победы, то сначала нужно выяснить, насколько он вообще реализован.

"Украина может отработать пункты, разложить по полочкам. Но в большинстве случаев каждый из них так или иначе будет завязан на помощи США. Поэтому такие консультации нужны."

Важным элементом является военная операция в Курской области, и, как заявил Зеленский, на этом направлении уже что-то сделано. Собственно, представить план победы он хочет по факту успехов на российской территории. Какую роль здесь играет Курская операция? Она выступает как фактор давления, – пояснил Коваленко.

"Перебрасывают россияне туда войска? Да, и много. То есть это их ослабление в зоне боевых действий в Украине. Это и репутационный удар. Сейчас они вынуждены перераспределять ресурсы на Курскую область. Не пытаться захватить больше в Украине, а начинать освобождать свои территории."

То, что противник перешел в контрнаступление, по его мнению, не противоречит логике плана. Рано или поздно войска РФ все равно бы это сделали, поэтому украинская сторона готовилась морально и физически. В принципе это подтвердил и президент Зеленский на пресс-конференции с литовским президентом.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану."

Украина готовит план победы и представит его в США. Коллаж ТСН.ua

Подоляк о плане победы Украины

В то же время, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу раскрыл больше деталей о плане победы Зеленского.

"Президент Украины говорит прямо: Курская операция показывает, что война может быть на территории России, и она может быть там масштабирована. Эту войну нужно выигрывать. Россия же знает только принуждение за счет огромного количества потерь территории, живой силы, бронетехники. А для этого нужен план победы, где будут математически обоснованы: цели, которые нужно уничтожать, и они будут существенно влиять на ресурсные возможности России;

Это инструмент для начала переговорного процесса. Да, должна быть привлечена дипломатия, но дипломатия по принуждению. Надо перестать заигрывать с Россией. Конечно, частный бизнес получает доходы, но так быть не может. Он дает возможность России финансировать войну.

Наконец-то главное, что нужно сегодня Украине – воля других стран. Пусть они где-нибудь найдут и прибавят себе немного этой воли. Нужно принять окончательное решение – Россия должна проиграть и это возможно. Для этого нужны инструменты, и они должны быть в Украине. Не надо говорить о каких-то мифических эскалациях, "красных линиях".

Примечательно, что ранее на встрече в формате Рамштайн президент призвал союзников сделать все, чтобы агрессия России прекратилась в ближайшие месяцы.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, восстановит надежный международный порядок безопасности."

Напомним, 17 сентября в Офисе президента Зеленского ответили, правда ли, что Украина согласна на территориальные уступки в обмен на мир.

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