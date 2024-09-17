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Новини ТСН 19:30 17 вересня. Вибух у Львові, атака на Суми, Єврокомісію оновили, повені в Європі

Новини ТСН 19:30 17 вересня. Вибух у Львові, атака на Суми, Єврокомісію оновили, повені в Європі

Новини ТСН 19:30 17 вересня. Вибух у Львові, атака на Суми, Єврокомісію оновили, повені в Європі

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Новини України та світу станом на 19:30, 17 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

        

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