У Харкові пролунав сильний вибух - Терехов

Вибух пролунав близько 03:35 ночі.
У Харкові в ніч проти 24 вересня пролунав потужний вибух.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
За його повідомленням, вибух стався о близько 03:35 ночі.
"У Харкові пролунав сильний вибух. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Також інформацію про вибух підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше Терехов уточнив, що стався приліт у Київському районі міста.
"Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що у Полтавській громаді в ніч проти 24 вересня пролунала серія вибухів.
Читайте також:
- Росія нещадно обстрілює Україну: Зеленський назвав кількість випущених бомб та ракет
- Росія атакувала Полтавську область: пошкоджено енергооб'єкт
- Масована атака безпілотників на Україну: скільки ворожих "шахедів" збили