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У Харкові пролунав сильний вибух - Терехов

У Харкові пролунав сильний вибух - Терехов

Вибух пролунав у Харкові (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

Вибух пролунав близько 03:35 ночі.

У Харкові в ніч проти 24 вересня пролунав потужний вибух.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

За його повідомленням, вибух стався о близько 03:35 ночі.

"У Харкові пролунав сильний вибух. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Також інформацію про вибух підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше Терехов уточнив, що стався приліт у Київському районі міста. 

"Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що у Полтавській громаді в ніч проти 24 вересня пролунала серія вибухів.

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