Китай предложил три принципа для урегулирования войны

Министр иностранных дел Китая настаивает на мирном решении войны в Украине.

Китай настаивает на немедленном прекращении боевых действий в российско-украинской войне, призывая к переговорам и воздерживаясь от санкций и экономического давления на любую из сторон конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван на заседании Совета безопасности ООН.

"Все стороны должны определить приоритет мир и людей и должны по-настоящему быть приверженными продвижению мирных переговоров", — сказал он.

Китай высказал три основных принципа для урегулирования войны в Украине, отметил министр иностранных дел Ван И. Во-первых, он призывает к отказу от расширения боевых действий, во-вторых, к началу диалога, а в-третьих, к сдерживанию негативного влияния войны на мировую экономику.

Ван И также подчеркнул, что ядерные объекты, критическая инфраструктура и гражданское население не должны стать целями атак. По его словам, увеличение поставок оружия в зону конфликта усложняет достижение мира. Он призвал все страны отказаться от старых подходов к Холодной войне.

Кроме того, дипломат отметил, что все большее число стран Глобального Юга стремятся объединиться для создания условий для мирного разрешения конфликта. Ван И акцентировал внимание на необходимости избегать экономических кризисов, связанных с войной, и призвал к большему международному сотрудничеству в сферах энергетики, финансов, торговли и продовольственной безопасности.

Он также отметил важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также соблюдения принципов Устава ООН. Ван И подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, а выступает за мирные переговоры и использует "челночную дипломатию" для достижения этого.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".

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