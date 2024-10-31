Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в листопаді

Найближчим часом в Україні температура повітря буде, як і торік, у межах норми майже на всій території. Лише на сході і південному сході – дещо вищою за норму.

Про це йдеться у випуску на Youtube-каналі ТСН.

Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла, це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні.

За словами керівниці відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталії Голені, від 3-4 листопада в Україні помітно похолоднішає.

"Морозів поки не буде, але денна температура знизиться до 1-6 градусів тепла, на півдні до 8-9 тепла", – говорить синоптикиня.

Триватиме період майже без опадів.

За словами Наталії Голені, від 5 до 7 листопада можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від нуля до п’яти градусів морозу.

Холодна погода в Україні триматиметься до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління. А через атмосферні фронти посиляться опади.

"Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади – дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози, нижче мінус п’яти градусів", – зазначила Наталія Голеня.

Нагадаємо, що агрономи розповіли про сприятливі дні для роботи на городі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНУ НАКРИЮТЬ МОРОЗИ! Прогноз погоди знову вражає!

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