Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ноябре

В ближайшее время в Украине температура воздуха будет, как и в прошлом году, в пределах нормы почти по всей территории. Только на востоке и юго-востоке – несколько выше нормы.

Об этом говорится в выпуске на YouTube-канале ТСН.

Температура будет колебаться в пределах 1-8 градусов тепла, это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре.

По словам руководителя отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Натальи Голень, с 3-4 ноября в Украине заметно похолодает.

"Морозов пока не будет, но дневная температура снизится до 1-6 градусов тепла, на юге до 8-9 тепла", – говорит синоптик.

Продолжится период почти без осадков.

По словам Натальи Голень, 5 по 7 ноября возможен мокрый снег в северо-восточной части страны. Во время прояснений возможно ночное понижение температуры от нуля до 5 градусов мороза.

Холодная погода на Украине задержится до середины месяца, а во второй половине ноября возможно незначительное потепление. А из-за атмосферных фронтов усилятся осадки.

"Пока невозможно спрогнозировать, какие это будут осадки – дождь, снег с дождем или мокрый снег. Ближе к началу декабря вероятны более ощутимые морозы, ниже минус пяти градусов", – отметила Наталья Голеня.

Напомним, что агрономы рассказали о благоприятных днях для работы на огороде.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНУ НАКРЫЮТ МОРОЗЫ! Прогноз погоды снова впечатляет!

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