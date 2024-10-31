В якій воді варити картоплю -- в холодній чи гарячій: різниця є

Немає, напевно, такої людини, яка б хоча раз не варила картоплю. Ми всі це робимо регулярно, не задумуючись, в якій воді варимою= картоплю,. Найчастіше звикли кидати, наприклад, почищену картоплю в холодну воду, так і робимо протягом життя. Проте, у цій простій справі теж є свої правила, які потрібно хоча б знати. В холодній чи гарячій воді варити, залежить від того, яку картоплю ви готуєте

В якій воді варити картоплю шматочками

Почищену картоплю, шматочками, на пюре, кулінари не радять кидати в холодну воду, як ми до того звикли. Почекати, поки вода закипить. А все для того, щоб зберегти більше корисних речовин. Готують таку картоплю приблизно 20 хвилин, до м'якості. Перевіряють готовність виделкою , чи легко вона входить у шматочок.

У якій воді варити картоплю в мундирі

Картопля в мундирі вважається найбільш корисною, все через шкірку, багату на калій. От таку картоплю потрібно заливати холодною водою, щоб вона покривала овоч приблизно на 3 см.

Якщо зварити картоплю правильно, то в ній збережуться всі корисні елементи -- калій, фосфор, кальцій та залізо, вітамінами групи В, А, С та ін. Картопля готується на середньому вогні, в підсоленій воді.

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