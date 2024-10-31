В какой воде варить картофель — в холодной или горячей: разница есть

Нет, наверное, такого человека, который хотя бы раз не варил картофель. Мы все это делаем регулярно, не задумываясь, в какою воду бросаем картофель. Например, почищенный картофель обычно бросают в холодную воду и ждем пока она закипит. Однако в этом простом деле тоже есть свои правила, которые нужно хотя бы знать. В холодной или горячей воде варить, зависит от того, какой картофель вы готовите

В какой воде варить картофель кусочками

Почищенный картофель, кусочками, на пюре, кулинары не советуют бросать в холодную воду, как мы к этому привыкли. А подождать, пока вода закипит. А все для того, чтобы сберечь больше полезных веществ. Готовят такой картофель примерно 20 минут, до мягкости. Проверяют готовность вилкой, легко ли она входит в кусочек.

В какой воде варить картофель в мундире

Картофель в мундире считается наиболее полезным, все из-за кожицы, богатой калием. Вот такой картофель нужно заливать холодной водой, чтобы он покрывал овощ примерно на 3 см.

Если сварить картофель правильно, то в нем сохранятся все полезные элементы – калий, фосфор, кальций и железо, витаминами группы В, А, С и т.д. Картофель готовится на среднем огне, в подсоленной воде.

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