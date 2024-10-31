Баканов під час війни влаштував сина в СБУ: ЗМІ дізналися, де він зараз

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення влаштував свого сина Артура Лазаренка до СБУ, де той працює й досі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Артур Лазаренко, який носить прізвище матері, отримав звання лейтенанта, як і його батько, і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки. Його обов’язки під час повномасштабного вторгнення включають нагляд за роботою військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

На запитання журналістів про його шлях до СБУ та обов’язки, Лазаренко ухилився від відповідей, назвавши це "особистим життям". Іван Баканов також спершу відмовився коментувати діяльність сина, однак пізніше уточнив, що Артур Лазаренко з дитинства прагнув військової кар’єри, розпочавши навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

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"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій", – зазначив Баканов.

СБУ в коментарі УП підтвердила, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов.

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