В Украину идет похолодание: когда ухудшится погода

В Украину движется похолодание. Ощутимо станет прохладнее уже по выходным. В пятницу, 1 ноября, погода еще порадует теплом.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Первое число еще порадует теплом. В течение дня в пятницу в Украине ожидается +12+16°, в Черниговской и Сумской — +9+13°, а в Одесской и Черновицкой области местами будет до +18-20°. Киеве — без осадков, но еще тепло. Днем до +12+14°. сообщила синоптика.

Впрочем, уже в выходные, 2-3 ноября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Кроме того, будет сильный ветер.

"2 ноября теплая погода еще задержится в южной части, однако уже в воскресенье и там ощутимо снизится температура воздуха", — синоптикиня.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ноябре. Температура будет колебаться в пределах 1-8 градусов тепла, это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре.

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