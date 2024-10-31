В Украину идет похолодание: когда ухудшится погода

В Украину начнет заходить холодный воздух.
В Украину движется похолодание. Ощутимо станет прохладнее уже по выходным. В пятницу, 1 ноября, погода еще порадует теплом.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"Первое число еще порадует теплом. В течение дня в пятницу в Украине ожидается +12+16°, в Черниговской и Сумской — +9+13°, а в Одесской и Черновицкой области местами будет до +18-20°. Киеве — без осадков, но еще тепло. Днем до +12+14°. сообщила синоптика.
Впрочем, уже в выходные, 2-3 ноября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Кроме того, будет сильный ветер.
"2 ноября теплая погода еще задержится в южной части, однако уже в воскресенье и там ощутимо снизится температура воздуха", — синоптикиня.
Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ноябре. Температура будет колебаться в пределах 1-8 градусов тепла, это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре.
Читайте также:
- Какой будет нынешняя зима в Украине: синоптикиня рассказала о погоде
- Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снега
- Погода в ноябре: когда ударят морозы и какие области завалит снегом