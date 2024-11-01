Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено багато техніки ворога.
Станом на ранок 1 листопада 2024 року ЗСУ знищили 696 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1460 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові армії РФ:
- особового складу ‒ близько 696 410 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9162 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,
- артилерійських систем – 20039 (+26) од,
- РСЗВ – 1244 (+1) од,
- засоби ППО‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 28038 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).
Як повідомлялося, за інформацією ISW, Росія може скоротити наступальні операції через великі втрати на фронті. Експерти пишуть, що Росія втратила значну частину цих резервів під час наступу на Харківщині, на Покровському напрямку, а також для захисту Курської області, куди зайшли ЗСУ.