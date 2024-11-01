Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 1 листопада 2024 року ЗСУ знищили 696 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1460 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові армії РФ:

особового складу ‒ близько 696 410 (+1460) осіб,

танків ‒ 9162 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,

артилерійських систем – 20039 (+26) од,

РСЗВ – 1244 (+1) од,

засоби ППО‒ 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),

крилаті ракети ‒ 2628 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 28038 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).

Як повідомлялося, за інформацією ISW, Росія може скоротити наступальні операції через великі втрати на фронті. Експерти пишуть, що Росія втратила значну частину цих резервів під час наступу на Харківщині, на Покровському напрямку, а також для захисту Курської області, куди зайшли ЗСУ.

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