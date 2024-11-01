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Найсмертоносніша катастрофа в історії Іспанії вбила 158 людей

Найсмертоносніша катастрофа в історії Іспанії вбила 158 людей

Повінь накрила східний регіон Іспанії / Фото: Associated Press

Кількість жертв негоди ще може зрости.

Унаслідок масштабної повені в Іспанії загинуло щонайменше 158 людей. Наразі рятувальники продовжують працювати у місцях завалів.

Про це пише The Associated Press

У четвер рятувальники розшукували тіла в застряглих автомобілях і затоплених будівлях. Зі своїх зруйнованих будинків жителі після жахливих повеней в Іспанії рятували, що могли. 

Ті, хто вижив, були змушені збирати уламки, оплакуючи своїх близьких. Кількість жертв може зрости, оскільки невстановлена кількість людей досі вважається зниклою безвісти.

© Associated Press
Фото: Associated Press

За вісім годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців. Наразі в регіоні частково відсутнє електропостачання, деякі дороги закриті для руху, а залізничний транспорт не працює. В країні оголосили триденну жалобу.

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