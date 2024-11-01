Самая смертоносная катастрофа в истории Испании убила 158 человек

В результате масштабного наводнения в Испании погибли, по меньшей мере, 158 человек. В настоящее время спасатели продолжают работать в местах завалов.

Об этом пишет The Associated Press.

В четверг спасатели разыскивали тела в застрявших автомобилях и затопленных зданиях. Из своих разрушенных домов жители после ужасных наводнений в Испании спасали, что могли.

Выжившие были вынуждены собирать обломки, оплакивая своих близких. Число жертв может возрасти, поскольку неустановленное количество людей до сих пор считается пропавшим без вести.

Фото: Associated Press

За восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем в предыдущие 20 месяцев. В настоящее время в регионе частично отсутствует электроснабжение, некоторые дороги закрыты для движения, а железнодорожный транспорт не работает. В стране объявили трехдневный траур.

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