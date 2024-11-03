У Північній Кореї вважають Орбана “взірцем для наслідування”

Міністерство закордонних справ КНДР, якою править диктаторський режим Кім Чен Ина, оприлюднило заяву, в якій очільника уряду Угорщини возвеличують як “взірець для наслідування”.

Про це повідомляє угорське видання Nepszava.

У такий спосіб північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз і підтвердив відданість Угорщини захисту свого суверенітету.

У заяві МЗС у Пхеньяні наголошується, що Угорщина не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане "маріонетковою державою".

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Хоча в заяві не згадується ім’я Віктора Орбана, в ньому йдеться про “прем’єр-міністра Угорщини” та рішучість країни боротися за свободу.

"Угорщина не боїться загроз з боку імперіалізму і боротиметься за свободу, заявляючи, що не потерпить, щоб її звели до маріонеткової держави або підпорядкованої Брюсселю", - йдеться в заяві північнокорейського МЗС.

Нагадаємо, 23 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу в Будапешті звинуватив виконавчу владу Європейського Союзу в спробі повалити його кабінет і нав’язати Угорщині “маріонетковий уряд”. Ця заява пролунала на тлі збільшення прихильників партії “Тиса”, яку очолює лідер опозиції Петер Мадяр.

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