Как сказать на украинском "достопримечательность"

"Достопримечательность" на украинском — как сказать правильно

Суржик никак не придает благозвучия нашему языку. Ошибок, в частности суржиков, допускают многие жители Украины, а еще больше украинцев предпочитают от них избавиться, заменить на украинские синонимы.

Среди слов, часто ошибочно употребляемых в украинском языке — "достопримечательность". Слово "достопримечательность" означает объект или место, привлекающее внимание туристов, местных жителей благодаря своей уникальности, исторической, культурной или природной, иной ценности. Чаще так называют памятник архитектуры, природный объект, любое другое место, имеющее значение для культурного наследия, истории, идентичности страны. Это определенные символы, вызывающие восхищение.

В нашей стране таких мест очень много. Чтобы их описать, существует много соответствий, синонимов.

Как сказать "достопримечательность" на украинском

Кроме синонима "визначна пам'ятка" достопримечательность, как свидетельствуют русско-украинские словари имеет в украинском языке имеет несколько значений, которые зависят от контекста и объекта.

Это может быть:

культурна, історична пам'ятка,

визначний об'єкт чи місце,

пам'ятне місце,

варта уваги річ,

визначна річ,

пам'ятка,

визначне місце,

туристичний об'єкт,

архітектурний шедевр,

історичний об'єкт,

дивогляд.

Читайте также: