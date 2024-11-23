Решение МКС об аресте Нетаньяху и Галанта: почему для Украины это плохо

В первый раз в истории Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера государства-союзника большинства западных стран. Военными преступниками объявлены премьер и уже бывший министр обороны Израиля. Это решение осудил президент США. Зато обещает выполнить большинство европейских стран.

Опрошенные корреспонденткой ТСН Яной Слесарчук эксперты отмечают: это решение может иметь достаточно неприятные последствия для Украины.

Что говорят эксперты об ордерах МКС

Оказывается с точки зрения Гааги, Беньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Галант, куда более страшные военные преступники, чем Владимир Путин. По крайней мере так можно подумать, если прочитать оба ордера.

"Относительно непосредственной причастности Путина, например, к другим преступлениям убийств гражданского населения у нас нет ни доступа к таким приказам, ни свидетельств в открытых источниках. В случае с израильской демократией, где решение правительства обсуждается на заседании парламента, где присутствует оппозиция, есть гораздо больше источников - гораздо проще собирать такую доказательную базу", - говорит член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев.

Вячеслав Лихачев.

"Я не переживал бы по этому поводу, потому что у меня нет никаких сомнений, что против Путина и других российских чиновников выдвинут дополнительные обвинения. Похищение детей - это эмоциональный аргумент, как по мне - достаточно понятный ход прокурора, но я ни на секунду не думал, что это останется единственным обвинением", - говорит исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов Марк Элис.

На то, чтобы принять такое решение, Международному уголовному суду понадобилось полгода. Запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров «Хамас» в палату предварительного производства МУС поступил в мае этого года и реакция западных стран еще тогда была неоднозначной - от поддержки до жесткой критики.

МКС также выдал ордер на арест палестинских террористов

Стоит отметить, что на палестинских террористов Карим Хан - тот самый прокурор Международного суда, который запросил ордер на Путина, требовал аж три ордера. На Яхью Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Ханию. Всех их за последние месяцы ликвидировали израильтяне. Однако ордер на Дейфа все же выписали, на всякий случай, если окажется, что он таки жив.

Последняя война на Ближнем Востоке началась после самого страшного в истории Израиля теракта. Тогда палестинская террористическая группировка «Хамас», которая пронизала своей деятельностью всю узкую полосу Сектора Газа, сначала обстреляла, а затем прорвала границу Израиля. За считанные часы погибло 1200 израильтян, более двух сотен террористы захватили в заложники. Переговоры о жизни сотни тех, кто находится в их плену, до сих пор продолжаются и с переменным успехом.

Поэтому Израиль под руководством премьера Нетаньяху поставил целью полное уничтожение группировки «Хамас». Проблема в том, что многие аналитики убеждены: это невозможно. Средства, которыми израильтяне пытаются этого достичь, даже их ближайший союзник Соединенные Штаты, не всегда одобряет. Погибшие в Секторе Газа, за год это более сорока тысяч, преимущественно гражданские. Нехватка пищи, воды, гуманитарная катастрофа.

Но выступая в Конгрессе Соединенных Штатов этим летом, Нетаньяху защищал свои методы. Половина Конгресса - аплодировала.

Реакция США на решение МКС

После ордера советник Дональда Трампа обвинил Международный уголовный суд в антисемитизме. Республиканские сенаторы угрожают санкциями сразу после инаугурации Трампа. Ведущий эксперт по международному праву Марк Элис, который был юридическим советником по трибуналам по вопросам бывшей Югославии, Камбоджи, Руанды и участвовал в судебном процессе над Саддамом Хусейном, убежден: уже этой зимой Международный уголовный суд ждут санкции.

"Несомненно, стоит будет Дональду Трампу вернуться в Белый дом, Соединенные Штаты будут принимать меры против Международного уголовного суда, ведь при прошедшей каденции Трампа он уже вводил санкции и против суда, и против его отдельных представителей", — говорит Марк Элис.

Марк Эллис.

Член экспертного совета украинского Центра гражданских свобод, который занимается фиксацией российских военных преступлений, Вячеслав Лихачев добавляет: эти санкции рискуют подорвать сбор доказательств по делу против Путина.

"Блокировка счетов и всех транзакций всех, кто имеет финансовые отношения с МУС, то есть это прекращение финансирования МУС, что в полном объеме может привести к приостановке работы МУС. Офис МУС в Украине не сможет физически работать, если Соединенные штаты на самом деле применят против МУС санкции. Это подрывает авторитет единственной институции, которая сейчас имеет легитимность для преодоления иммунитета первых лиц государств", - говорит Вячеслав Лихачев.

Реакция ЕС

Евросоюз устами высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел Жозепа Борреля анонсировал, что ордер будет действовать на территории стран ЕС, следовательно для премьера Израиля пока они закрыты.

После выдачи ордера на арест Нетаньяху, Израиль объединился. На защиту премьера стала даже оппозиция, а официальная реакция правительства далека от дипломатической риторики.

Европейские государства реагируют на то, что Нетаньяху объявили военным преступником, по-разному: Ирландия, например, не скрывает радости от возможности его арестовать, Германия и Великобритания комментируют осторожнее: мол, изучают решение суда. А вот премьер Венгрии Виктор Орбан и здесь оказался белой вороной - он пригласил израильского лидера в страну.

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