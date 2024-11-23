Астролог назвал самые честные знаки Зодиака

Общаясь с окружающими нас людьми, мы очень хотим, чтобы нас не обманывали, хотя получается это не всегда.

Тем не менее, в зодиакальном круге есть знаки, о которых можно сказать, что они патологически честны – просто эти люди родились такими, чему, возможно, и сами далеко не всегда рады, зато окружающие могут быть в них уверены. Астролог Людмила Булгакова назвала самые честные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы честны по причине своей лени и глупости – им не хватает ни выдумки, чтобы сочинить мало-мальски приемлемую ложь, ни умения – и желания – ее запомнить. Пару раз попавшись на обмане, они решают, что лучше говорить правду – во всяком случае, это не так хлопотно.

Рак

Раки живут с убеждением, что лгать – некрасиво и непорядочно, к тому же, на их взгляд, обманом человека можно обидеть, а им этого очень не хочется. Правда, иногда в их жизни все случается наоборот – они боятся оскорбить человека правдой, но и в таком случае не врут – просто молчат.

Козерог

Козероги не лгут… из-за выгоды: просчитав все «за» и «против», они понимают, что правду говорить удобнее для дела, а этот показатель для представителей данного знака является определяющим. Для них важнее всего – деловые отношения, а строить их на обмане – себе дороже.

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