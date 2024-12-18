Якою буде погода в Україні 19 грудня: синоптикиня попередила про негоду

Ніч проти 19 грудня стане найхолоднішою у близькій, та й навіть у неблизькій синоптичній перспективі.

В Україні 19 грудня температура впаде до 3-7 градусів морозу в східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. В решті регіонів буде від 1 морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Денна температура в четвер коливатиметься залежно від регіону:

схід: +1+3°C

північ: +3+6°C

центр: +3+7°C

захід: +5+10°C

південь: +6+11°C, на Запоріжжі лише +4+5°C.

Очікуються сніг і мокрий сніг, а вдень можливий дощ, особливо на сході та північному сході країни. Вітер буде сильний, з переходом з північно-західного на південно-західний.

У Києві вночі – від 0 до +2°C, вдень +4+6°C, без опадів і з поривчастим вітром.

"21-22 грудня, в суботу та неділю, в Україні очікується невелике похолодання, проте денна температура повітря все одно буде "плюсовою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня розказала, якою буде погода на Різдво.

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