Якою буде погода в Україні 19 грудня: синоптикиня попередила про негоду

Ніч проти 19 грудня стане найхолоднішою у близькій, та й навіть у неблизькій синоптичній перспективі.
В Україні 19 грудня температура впаде до 3-7 градусів морозу в східних областях, на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. В решті регіонів буде від 1 морозу до 3 градусів тепла.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Денна температура в четвер коливатиметься залежно від регіону:
- схід: +1+3°C
- північ: +3+6°C
- центр: +3+7°C
- захід: +5+10°C
- південь: +6+11°C, на Запоріжжі лише +4+5°C.
Очікуються сніг і мокрий сніг, а вдень можливий дощ, особливо на сході та північному сході країни. Вітер буде сильний, з переходом з північно-західного на південно-західний.
У Києві вночі – від 0 до +2°C, вдень +4+6°C, без опадів і з поривчастим вітром.
"21-22 грудня, в суботу та неділю, в Україні очікується невелике похолодання, проте денна температура повітря все одно буде "плюсовою", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, синоптикиня розказала, якою буде погода на Різдво.
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