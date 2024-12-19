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Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

Этой ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed"", — говорится в сообщении.

Обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало, добавил чиновник.

Как сообщалось, ночью 19 декабря Россия атаковала Украину ракетами и 85 дронами. Благодаря работе ПВО попаданий не зафиксировано.

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