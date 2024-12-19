Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Информации о потерпевших нет.
Этой ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed"", — говорится в сообщении.
Обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало, добавил чиновник.
Как сообщалось, ночью 19 декабря Россия атаковала Украину ракетами и 85 дронами. Благодаря работе ПВО попаданий не зафиксировано.
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